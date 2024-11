Maltempo, chiude il Colle del Piccolo San Bernardo

MeteoWeb

A causa della situazione meteo attesa e della “volontà dell’Ente gestore francese di interdire il traffico in via preventiva“, il Colle del Piccolo San Bernardo chiuderà al traffico dalle 10 di martedì 12 novembre “fino a cessata esigenza“: è quanto ha reso noto ANAS, che interromperà al transito la SS26 nel Comune di La Thuile in corrispondenza del bivio per Les Suches. Durante la chiusura si potrà raggiungere la Francia attraverso il Traforo del Gran San Bernardo (T2) o in alternativa attraverso il Traforo del Frejus (T4), a causa dell’attuale chiusura del Traforo del Monte Bianco per manutenzioni (T1). Sul resto della rete stradale di competenza ANAS in Valle d’Aosta “è attivo il servizio di sgombero neve. Il personale e i mezzi saranno operativi durante l’intera fase di maltempo per garantire la regolare circolazione dei veicoli sulla rete in gestione“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito il link per l’accesso diretto alla pagina con le previsioni meteo per la principale città della regione.

