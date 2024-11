Maltempo e crollo termico in Puglia, grandine a Bari e neve sul Gargano | FOTO

MeteoWeb

In tutta la Puglia le temperature sono scese drasticamente. Bari si è svegliata con le strade ricoperte di grandine, che si sta lentamente sciogliendo man mano che le nuvole si diradano. Nel Foggiano è arrivata la neve: a Monte Sant’Angelo, situato a circa 800 metri sul promontorio del Gargano, i fiocchi sono comparsi all’alba per poi cedere il passo al Sole. I primi fiocchi sono stati avvistati anche a San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, così come sul Subappennino Dauno, in particolare sulle cime dei monti dauni settentrionali, che si sono imbiancate.

