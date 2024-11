Maltempo Emilia Romagna, piena del Montone: “prudenza” a Castrocaro Terme

MeteoWeb

L’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna, che è gialla per temporali e rischio frane sul crinale appenninico, fa preoccupare per la situazione del Montone. Il fiume, infatti, ha superato la soglia gialla a Castrocaro Terme-Terre del Sole, in provincia di Forlì-Cesena, con la piena attualmente a pochi centimetri dalla soglia arancione, che invece è stata superata a Rocca San Casciano, ma è in calo. L’amministrazione comunale di Castrocaro Terme invita a non transitare o sostare in prossimità degli argini, prestando massima cautela nelle aree in prossimità del fiume.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

