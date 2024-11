Maltempo estremo negli USA: tornado in Oklahoma e Arkansas, inondazioni in Missouri. Almeno 5 morti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Piogge torrenziali hanno colpito il Missouri (USA): hanno causato devastanti inondazioni, con almeno 5 vittime confermate e numerosi salvataggi in acqua. In alcune aree sono caduti fino a 20 cm di pioggia in 2 giorni, portando a improvvisi innalzamenti dei corsi d’acqua e rendendo necessarie decine di interventi di soccorso. Le forti piogge hanno interessato in particolare la contea di Wright, a circa 340 km a Sud/Est di Kansas City, dove un uomo di 70 anni e una donna di 73 sono stati travolti dalla piena del Beaver Creek mentre si trovavano in auto nelle prime ore del mattino.

L’ondata di maltempo non si è limitata solo alle inondazioni: il sistema di tempeste ha generato anche tornado in Oklahoma e Arkansas. Il National Weather Service ha confermato la formazione di 4 tornado, ma fortunatamente senza segnalazioni di morti o feriti in queste aree. L’Oklahoma ha subito danni in varie località, ma le autorità hanno assicurato che le elezioni in corso non sono state interrotte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.