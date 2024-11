Maltempo in Spagna: Valencia, Catalogna e Baleari di nuovo in allerta

MeteoWeb

Il maltempo torna a minacciare la costa orientale della Spagna, con previsioni di forti piogge nelle prossime ore in diverse province e “rischi importanti”, specialmente nel Sud di Valencia e nella zona di Alicante, già colpite dalla recente alluvione. L’avviso è stato diramato dall’Agenzia statale di meteorologia (AEMET) e dalla Protezione civile. Anche le Isole Baleari, in particolare Maiorca, Ibiza e Formentera, e quasi tutta la costa catalana sono in stato di allerta. Secondo l’Aemet, la perturbazione in arrivo potrebbe manifestarsi come una DANA (Depressione isolata ad alti livelli), simile a quella che ha causato le inondazioni del 29 ottobre scorso, in cui sono morte almeno 222 persone. Le condizioni di maltempo potrebbero perdurare almeno fino al fine settimana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.