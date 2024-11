Maltempo, forti piogge in Indonesia: inondazioni travolgono Sukabumi | VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge hanno colpito la zona di Sukabumi e i suoi dintorni, nella provincia Giava occidentale, in Indonesia, causando inondazioni e frane in diversi punti della città nel pomeriggio locale di martedì 5 novembre. Molte strade della città si sono trasformate in fiumi, che hanno trascinato via tutto ciò che hanno incontrato sul loro cammino, come si vede dalle immagini. Le auto erano sommerse dall’acqua. Una frana si è verificata nella zona di Kebon Danas. Non ci sono segnalazioni di feriti o vittime a causa del maltempo.

