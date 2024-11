Maltempo in Molise: notte di vento forte, danni e disagi a Campobasso

MeteoWeb

Notte di maltempo a Campobasso, a causa delle forti raffiche di vento che hanno provocato danni e disagi. Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco del Comando provinciale: interventi per alberi e rami caduti, grondaie divelte. In corso Bucci, un lucernario è stato staccato dalla furia del vento. Un altro intervento è stato necessario in via San Lorenzo. Disagi anche per i mastelli della raccolta differenziata, trascinati dal vento lungo le strade e, in alcuni casi, contro le auto in sosta.

