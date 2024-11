Maltempo in Molise, raffiche vento fino a 90 km/h

MeteoWeb

Nella notte forti raffiche di vento, con punte locali fino a 90 km/h, hanno investito diverse zone del Molise, colpendo in particolare la provincia di Isernia. Si segnalano numerosi danni, tra cui alberi abbattuti, calcinacci caduti e disagi alla viabilità causati da rami sulla carreggiata. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in molte occasioni per rimuovere gli ostacoli e mettere in sicurezza le strade.

Per la giornata di oggi, venerdì 22 novembre, la Protezione Civile del Molise ha emesso un’allerta meteo gialla valida per l’intera regione. Sono previsti venti forti provenienti dai quadranti sud-occidentali, con raffiche di burrasca che si protrarranno fino a sera. Inoltre, si attendono piogge isolate o sparse, localmente intense, accompagnate da temporali di breve durata, raffiche di vento e fulmini. Le temperature sono in calo significativo, mentre il mare risulta molto mosso.

