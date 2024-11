Maltempo, provincia di Livorno: “servono 5 milioni per il ripristino danni”

MeteoWeb

Le alluvioni che si sono succedute nei mesi di settembre e ottobre hanno causato una serie di problemi su diverse strade provinciali del Livornese, in particolare nel distretto sud. I costi stimati per ripristinare i manti stradali si aggirano sui 5 milioni di euro, afferma la provincia di Livorno. “Dopo i primissimi interventi di ripristino della viabilità – spiega in una nota – si sta lavorando per mettere a punto il programma dei lavori necessari al superamento della fase post-emergenziale, tenuto conto che le strade sono comunque tutte percorribili ma permangono in vigore le ordinanze che limitano il transito – velocità ridotta, senso unico alternato, restringimento delle carreggiate – per motivi di sicurezza”.

I problemi principali, sottolinea il Presidente della Provincia Sandra Scarpellini, “riguardano alcune frane e le fosse stradali riempite di terra e ramaglie portate dalle alluvioni, con il rischio che con le piogge invernali le strade possano allagarsi nuovamente. Al momento stiamo portando avanti tutto il lavoro preliminare necessario alla progettazione degli interventi. I costi stimati si aggirano sui 5 milioni di euro, e siamo in attesa di capire quante risorse saranno assegnate alla Provincia, tra quelle che il governo ha stanziato con i decreti per lo stato di emergenza delle aree colpite dal maltempo. Come è noto, le Province sono in una situazione finanziaria disastrosa, quasi da pre-dissesto, e come Ente non potremo coprire le spese solo con il nostro bilancio. Intanto, entro la fine dell’anno il Consiglio Provinciale approverà il documento finanziario del 2025, in modo da poter avere un minimo di capacità di impegno, ma senza certezze sui finanziamenti che arriveranno, avremo forti difficoltà a procedere con gli interventi necessari”.

