Maltempo Rieti: allagamenti e alberi crollati, decine di interventi

A causa di un’intensa ondata di maltempo, con forti raffiche di vento e abbondanti precipitazioni, i vigili del fuoco di Rieti, supportati dai distaccamenti di Posta e Poggio Mirteto, sono stati chiamati a intervenire su tutto il territorio per far fronte a numerosi episodi di emergenza. Solo nella giornata di ieri, sono stati eseguiti oltre 40 interventi di soccorso tecnico urgente, tra cui il ripristino della stabilità di strutture danneggiate, l’assistenza alle persone, la rimozione di ostacoli, il recupero da smottamenti, i danni causati dall’acqua, la gestione di alberi pericolanti, i crolli parziali di edifici e infrastrutture, straripamenti e altre problematiche legate al maltempo. A Borgovelino, i vigili del fuoco hanno messo in salvo un gregge di ovini che rischiava di essere sommerso da un allagamento in un’azienda agricola. Molte strade provinciali sono state interrotte a causa della caduta di alberi, ma sono state riaperte al traffico dopo il taglio e la rimozione di rami e piante. Gli interventi hanno visto la collaborazione di tecnici comunali e provinciali, vigili urbani, polizia locale, sindaci, carabinieri e polizia.

