Maltempo Sardegna, forti piogge sul nord-est: auto travolta dall’acqua a Olbia

MeteoWeb

Forti piogge e temporali hanno colpito anche oggi la Sardegna a causa dell’area di instabilità a ridosso delle due Isole Maggiori. Le piogge più intense hanno colpito il settore nordorientale della Sardegna. Tra i dati pluviometrici (ancora parziali) più rilevanti, segnaliamo: 81mm a Lodè Montalbo, 76mm a Sant’Anna Lodè, 55mm a Siniscola Concas, 51mm a Dorgali, 48mm a Bitti, Pedra Bianca, 43mm a Padru, 39mm a Orosei. Paura questa mattina a Olbia per un’auto travolta dalla corrente all’altezza del rio San Giovanni, ingrossato dalle recenti piogge. A bordo vi erano tre persone, soccorse dai Vigili del Fuoco: i tre sono usciti illesi dall’abitacolo. Sono intervenuti anche la Polizia locale e i sommozzatori inviati dal comando provinciale di Sassari, che hanno imbragato l’auto per portarla fuori dall’acqua.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.