Maltempo Sicilia, alluvione nel Catanese: notte di lavoro incessante a Torre Archirafi | FOTO

Sono proseguite senza sosta le operazioni di rimozione del fango e drenaggio delle acque a Torre Archirafi (Riposto, CT), duramente colpita dal nubifragio nella giornata di ieri. Sono 114 i volontari della Protezione Civile impegnati sul campo, suddivisi in 35 squadre provenienti dalle province di Ragusa, Siracusa, Enna, Messina e Catania. Si lavora incessantemente per liberare gli scantinati allagati, offrendo anche supporto tecnico ai Vigili del Fuoco e assistenza alle famiglie rimaste bloccate. Le squadre di volontari si sono impegnate a lavorare per tutta la notte, accelerando le operazioni di drenaggio e facilitando il ripristino delle condizioni di sicurezza e normalità.

Oggi, a partire dalle 10, il Capo Dipartimento della Protezione Civile Siciliana, Salvo Cocina, farà visita alle aree più colpite, accompagnato dal Capo Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania, Giuseppe La Rosa, nonché dai funzionari e dai principali referenti operativi. Incontrerà i sindaci e le popolazioni colpite nei comuni di Giarre, Riposto, Mascali e Acireale per fare il punto sulla situazione e coordinare ulteriori interventi.

Restano sospese le attività didattiche negli istituti secondari di secondo grado di Acireale, uno dei Comuni del Catanese maggiormente colpiti dall’ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sulla costa orientale della Sicilia con nubifragi ed esondazioni: è quanto ha deciso il sindaco Roberto Barbagallo dopo aver sentito i dirigenti scolastici. “Ho potuto constatare la loro preoccupazione per il mancato sopralluogo tecnico da parte degli uffici della città metropolitana di Catania. Quindi ritengo opportuno sospendere per oggi le attività didattiche negli istituti superiori di secondo grado per essere certi della sicurezza degli immobili,” ha spiegato il primo cittadino. I tecnici della città metropolitana effettueranno verifiche strutturali negli edifici per verificare eventuali infiltrazioni di acqua. L’obiettivo è “rendere sicuro il rientro a scuola di alunni, docenti e personale scolastico“, dice Barbagallo. Riprenderanno, invece, regolarmente le attività didattiche per i bambini. “Ieri non è stata una giornata semplice per noi e per i Comuni di Riposto e Giarre. Sono vicino a tutti i cittadini dei Comuni limitrofi che hanno subito danni. La cosa più importante, tuttavia, è che non ci siano stati danni fisici a persone,” ha affermato il primo cittadino che ringrazia gli uffici comunali di Protezione civile, le associazioni di volontariato, i vigili del fuoco e “tutti coloro che hanno lavorato durante il nubifragio e subito dopo, nelle fasi di ripristino dei luoghi e di verifica dei danni“. “Dobbiamo renderci conto che qualsiasi intervento sul territorio – prosegue Barbagallo – va progettato e realizzato considerando prioritarie l’invarianza idraulica e la salvaguardia del territorio“. Già ieri, i tecnici comunali hanno effettuato sopralluoghi in tutti gli edifici scolastici. “Non sono state rilevate situazioni tali da dichiarare l’inagibilità degli istituti,” ha spiegato il sindaco. I sopralluoghi continueranno anche oggi per avere “un quadro preciso delle possibili criticità e programmare gli interventi futuri“.

