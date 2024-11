Maltempo Sicilia, alluvione lampo a Licata: città sott’acqua. Pioggia torrenziale anche nel siracusano

MeteoWeb

Un violento temporale ha colpito Licata nelle ultime ore, creando numerosi disagi per la popolazione e mettendo in difficoltà alcune aree della città. Le piogge abbondanti hanno interessato in particolare Corso Serrovira e Piazza Gondar, zone già note per la loro vulnerabilità agli allagamenti, dove l’accumulo d’acqua ha rapidamente invaso le strade. Nella città di Licata sono caduti 53mm di pioggia in pochi minuti.

La situazione è risultata particolarmente critica per i residenti e le attività commerciali situate al piano terra, con l’acqua che ha raggiunto livelli tali da minacciare l’ingresso in negozi e abitazioni. Le intense precipitazioni hanno reso difficoltoso il transito e aumentato i disagi per chi vive o lavora nelle aree colpite.

Al momento, non sono state diffuse notizie riguardo eventuali interventi di emergenza da parte delle autorità locali o della protezione civile, anche se resta forte la speranza di un miglioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore.

Questo episodio evidenzia ancora una volta la vulnerabilità di alcune zone di Licata agli allagamenti, richiamando l’attenzione sulla necessità di interventi strutturali per potenziare il sistema di drenaggio urbano nelle aree maggiormente esposte agli effetti di piogge intense.

Maltempo in Sicilia, piogge torrenziali anche nel siracusano

Piogge torrenziali nelle ultime ore anche nel siracusano con 135mm di pioggia a Solarino, 71mm a Cassibile, 65mm a Melilli.

