Maltempo Sicilia, INGV: “record di piogge dopo record di siccità”

MeteoWeb

La siccità dei mesi scorsi ha peggiorato il quadro determinato dalla violenta ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia orientale, in particolare il Catanese. Lo spiega l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in un post pubblicato sulla pagina Facebook INGVambiente. Dopo aver citato che a Giarre, in 9 giorni, sono caduti oltre 1000 mm di pioggia, quasi il doppio della media annuale (circa 650 mm), con oltre 200-300mm anche nelle località vicine, l’INGV spiega “perché queste piogge, per quanto straordinarie, risultano così devastanti”. “Dopo mesi di siccità, il terreno diventa rigido e perde la capacità di assorbire efficacemente l’acqua, trasformandosi in un vero e proprio pavimento impermeabile. Questo fenomeno accelera il deflusso delle piogge, che si riversano violentemente a valle come fiumi impetuosi, causando inondazioni e danni incalcolabili”, si legge nel post.

“Negli ultimi mesi, la Sicilia ha attraversato un periodo di siccità significativa, accentuato sì dal fenomeno di El Niño, ma in gran parte legato agli effetti del cambiamento climatico! Questo ha lasciato il terreno in condizioni critiche per affrontare piogge intense. La siccità infatti non è solo un problema quando manca l’acqua. Le sue conseguenze si amplificano durante le piogge abbondanti, esponendo le comunità a rischi ancora maggiori. Serve una gestione territoriale che tenga conto di questi fattori per proteggere le persone e mitigare l’impatto delle future precipitazioni”, spiega l’INGV.

“Stiamo attraversando un 2024 che passerà alla storia per i suoi eventi meteorologici estremi (soprattutto di pioggia) e per le sue temperature ben al di sopra delle medie stagionali! Un segnale forte di come le dinamiche climatiche siano sempre più imprevedibili e bisognose di attenzione e preparazione”, conclude l’INGV.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.