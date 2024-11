Maltempo Sicilia, pioggia e tornado a Palermo: un volo dirottato | FOTO

MeteoWeb

Piogge e temporali stanno colpendo anche oggi la Sicilia, dopo i fenomeni dei giorni scorsi. Una cella temporalesca si è sviluppata nella zona di Palermo, dando vita anche ad una tromba marina vicino alla costa nei pressi dell’aeroporto di Punta Raisi. A causa del maltempo in atto nella zona dell’aeroporto, è stato dirottato a Catania il volo British Airways in arrivo da Londra Heathrow. Piogge stanno invece colpendo il capoluogo siciliano, così come le borgate di Sferracavallo e Mondello, con allagamenti segnalati in Viale Regione Siciliana Nord/Ovest Palermo nord.

