Maltempo Sicilia, SIAS: “a Risposto record per intensità della pioggia”

La Sicilia conta i danni dopo la devastante alluvione di ieri, mercoledì 13 novembre. Quello che ha interessato la costa catanese tra Giarre ed Acireale è stato un evento estremo, che entra di diritto nella storia della climatologia italiana per la violenza delle precipitazioni che si sono verificate. Mentre Giarre ha sfiorato il record pluviometrico nazionale, anche Riposto, uno dei comuni maggiormente colpiti dall’alluvione, ha battuto i propri record. I tecnici del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS) spiegano che “nei pressi di località Praiola, dove è ubicata la stazione SIAS presente nel territorio del Comune di Riposto (Catania), la fase più intensa dell’evento estremo registrato ieri sulla fascia costiera del versante orientale dell’Etna è stata registrata tra le 09.55 e le 10.55 ora locale, quando l’intensità oraria ha raggiunto 112,8 millimetri di pioggia. L’intensità istantanea sulla base dei dati rilevati a intervallo di 5 minuti è arrivata a un valore massimo di 163,2 millimetri tra le 10.25 e le 10.30. Un breve nubifragio si è verificato anche nel pomeriggio tra le 17.50 e le 18.50, quando l’intensità ha raggiunto il valore di 32,6 millimetri. L’evento ha fatto registrare i suoi massimi valori di intensità della serie dal 2002 per tutte le durate considerate”, affermano dal SIAS.

“Il totale parziale del mese di novembre per la stazione è di 615 millimetri – aggiungono i tecnici – che, anche se non definitivo, costituisce già il record di accumulo mensile per il periodo che decorre dall’installazione, avvenuta nel 2002″.

