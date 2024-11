Maltempo Spagna, 14 regioni in allerta per la tempesta Caetano

MeteoWeb

La tempesta Caetano, la 3ª di grande intensità registrata in questa stagione, minaccia la penisola iberica, determinando l’allerta meteo in 14 regioni della Spagna. Di queste, 5 sono state poste in “allarme arancione“, il secondo livello su una scala di tre, per il rischio significativo di piogge intense, venti forti e mareggiate. L’Agenzia Statale di Meteorologia (AEMET), attraverso i suoi canali social, ha invitato alla massima prudenza soprattutto lungo le coste della Galizia, nel Nord/Ovest della penisola, nelle regioni settentrionali delle Asturie, Cantabria e Paese Basco, e sulle coste orientali del Mediterraneo. Qui sono previsti venti fino a 75 km/h e onde che potrebbero raggiungere i 5 metri di altezza.

Le allerte di livello “giallo“, che indicano un rischio moderato, sono state emesse per altre regioni, tra cui Andalusia, Aragona, Isole Baleari, Castiglia e León, Catalogna, Murcia, La Rioja e le Isole Canarie, dove si attendono raffiche di vento che potrebbero toccare gli 80 km/h. Secondo AEMET, le precipitazioni sono destinate a intensificarsi e a interessare in modo più diffuso il Nord della penisola nella seconda metà della giornata, a causa dell’arrivo di un nuovo fronte. Nei Pirenei e sulla Cordigliera Cantabrica, le precipitazioni si manifesteranno prevalentemente sotto forma di neve.

