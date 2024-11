Maltempo Spagna: effetti sul traffico marittimo a Valencia e sull’aeroporto di Barcellona

MeteoWeb

Il furioso maltempo dei giorni scorsi in Spagna continua ad avere effetti sui trasporti e sul traffico. Ieri sono stati cancellati 153 voli in totale all’aeroporto di El Prat a Barcellona a causa delle intense piogge torrenziali che hanno colpito la Catalogna. Ora la situazione presso lo scalo si è “normalizzata”. “Non c’è più alcun accumulo d’acqua. Si sta lavorando per recuperare alcuni sistemi elettrici e di condizionamento. L’aeroporto è pienamente operativo”, ha riferito la società che gestisce i principali scali della Spagna, Aena, sottolineando che “non si registrano incidenti”, neanche lungo le strade di accesso all’aeroporto e che i treni, la metro e i bus “funzionano normalmente”.

Invece, si registrano ancora problemi per il traffico marittimo a Valencia. Il Ministero dell’Interno spagnolo ha limitato il traffico marittimo al largo della città, a causa della presenza di oggetti galleggianti provenienti dalle alluvioni, nelle zone marittime navigabili vicino alla costa. Ne dà notizia il Centro di coordinamento delle emergenze. La restrizione, che si dovrebbe mantenere fino all’11 novembre, riguarda l’area di navigazione tra il frangiflutti della marina di Valencia fino alla perpendicolare del faro di Cullera, a una distanza di 1 miglio nautico dalla costa. La navigazione diurna dovrà essere effettuata a una velocità massima di 5 nodi.

