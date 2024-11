Maltempo in Spagna, 3mila evacuati a Malaga e scuole chiuse

MeteoWeb

In Spagna continua l’allerta meteo in alcune zone a causa dell’arrivo di una nuova ondata di maltempo, che ha portato all’evacuazione di circa 3mila persone e alla chiusura delle scuole nella provincia di Malaga. Il maltempo sta colpendo anche la Comunità Valenciana e il Sud della Catalogna, ma l’attenzione rimane alta soprattutto in Andalusia. L’Agenzia statale di meteorologia (AEMET) ha emesso un allarme rosso per la provincia di Malaga, dove si prevede rischio di forti piogge e allagamenti. Per motivi precauzionali, le autorità hanno deciso di sospendere le lezioni scolastiche oggi, una misura che era già stata adottata ieri anche a Valencia e in circa 60 comuni della Comunità Valenciana, oltre che in cinque comarche della provincia di Tarragona, in Catalogna. Inoltre, sempre nella provincia di Malaga, circa 3mila persone sono state evacuate da alcune aree per il pericolo di esondazione del fiume Guadalhorce, dopo che ieri sera i residenti hanno ricevuto un avviso di emergenza dalla Protezione Civile. A causa delle condizioni meteo, anche a Granada e in altri comuni della provincia le scuole sono rimaste chiuse.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.