Maltempo Spagna, salvato gruppo di persone bloccate sul tetto a Cadice

Continua il maltempo in Spagna a causa di una nuova DANA, fenomeno noto come “goccia fredda” in italiano. La provincia di Cadice, in Andalusia, si trova sotto allerta arancione ed è alle prese con gli effetti di forti piogge. Nella località di Jimena de la Frontera, 6persone sono state salvate dopo essere rimaste intrappolate sul tetto di una casa in seguito all’esondazione di un torrente. È stato salvato anche un gruppo di bambini in una scuola rimasta isolata per gli allagamenti, ha riferito Europa Press, spiegando che il Comune non aveva sospeso le lezioni poiché l’allerta dell’AEMET inizialmente era gialla e solo dopo è stata innalzata al livello arancione.

