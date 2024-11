Maltempo Spagna, forte temporale a Bollullos: strade e case allagate | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un forte temporale ha colpito questo pomeriggio diverse località della regione del Condado de Huelva, nella Spagna sudoccidentale. Particolarmente distruttive sono state le piogge nella località di Bollullos Par del Condado, dove sono stati segnalati allagamenti nelle strade e in alcune case e garage. Secondo le misurazioni preliminari in breve tempo sono caduti fino a 26mm di pioggia. Secondo il Comune, le piogge hanno fatto sì che le tubature non siano state in grado di assorbire tanta acqua e alcune sono scoppiate, sollevando le coperture delle fognature. Alcune strade sono state chiuse a causa degli allagamenti. Non sono stati segnalati feriti o vittime.

Il Consiglio Comunale ha attivato il Piano Territoriale di Emergenza della Protezione Civile Locale (PTEL) e in Comune si sta lavorando per ripristinare la normalità insieme alla società Aqualia. Il sindaco Rubén Rodríguez ha precisato che “non c’è stata alcuna allerta” a causa del maltempo a Bollullos per questo lunedì, ma che “sono caduti molti litri d’acqua in un’ora sola”, il che ha fatto sì che le condutture non potessero reggere tanta acqua.

