Maltempo, tanta Neve Piemonte: fenomeni intensi in corso, il nowcasting | LIVE

MeteoWeb

In queste ore il Nord-Ovest italiano sta affrontando un’importante fase di maltempo, caratterizzata dall’arrivo di intense precipitazioni nevose. L’ondata di maltempo, proveniente dal versante francese, sta attraversando le Alpi con un movimento da ovest verso est, concentrandosi sulle zone alpine tra le valli del Torinese e il Verbano-Cusio-Ossola.

Accumuli significativi sulle Alpi

A partire dalla tarda mattinata, nevicate diffuse sono state registrate fino ai fondovalle, con accumuli significativi già dai 500 metri di altitudine. In particolare, le aree del Biellese, della Valsesia e dell’Ossola stanno registrando depositi di neve fresca, che superano i 15-20 cm sopra i 1.200 metri di quota. Localmente, la neve è scesa anche al di sotto dei 500 metri, imbiancando le aree più basse.

Evoluzione nelle prossime ore

Il maltempo proseguirà fino alla serata, con rovesci nevosi attesi soprattutto a nord del Po. Tra il Torinese, il Canavese, il Biellese, il medio-alto Vercellese e il Novarese, sono possibili accumuli compresi tra 5 e 10 cm già a partire dai 500 metri, con precipitazioni più consistenti in prossimità degli ingressi delle valli alpine e sulla Serra di Ivrea.

Situazione a Torino

Nel capoluogo piemontese, la temperatura attuale si attesta intorno ai +2.5/+3°C, con pioggia mista a neve già segnalata in diverse zone della città. Nonostante il clima rigido e il passaggio di rovesci intensi previsto tra il tardo pomeriggio e la sera, le possibilità di accumulo al suolo in città rimangono scarse. Tuttavia, sulle colline circostanti e nelle aree periferiche settentrionali, al di sopra dei 300-350 metri, non si esclude la formazione di un sottile manto nevoso.

Focus sulle valli alpine

Le vicine valli di Lanzo e di Susa, così come altri settori montani del Torinese, stanno vivendo una fase di precipitazioni più consistenti, che potrebbero intensificarsi ulteriormente entro la serata. Le temperature in calo favoriranno il mantenimento della neve al suolo soprattutto nelle aree a quota intermedia, mentre ai livelli più bassi le precipitazioni potrebbero alternarsi con la pioggia. La situazione resta in evoluzione e sarà necessario monitorare l’intensità dei fenomeni fino alla serata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.