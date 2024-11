Maltempo Toscana, forti piogge all’Isola d’Elba: Marina di Campo sott’acqua | FOTO

MeteoWeb

Il Tirreno continua a produrre violenti temporali che poi possono abbattersi sulle coste. È quanto successo nella serata di ieri, venerdì 8 novembre, sull’Isola d’Elba, investita da forti piogge. Un violento temporale ha causato piogge torrenziali a Marina di Campo, nel settore sudoccidentale dell’isola: in 5-6 ore sono caduti circa 150mm di pioggia, che hanno provocato allagamenti in diverse zone e l’esondazione di un fosso. Si registrano danni ad alcune abitazioni, con gli scantinati finiti sott’acqua. Un’anziana che vive da sola è stata evacuata. L’esondazione del fosso del Vapelo, inoltre, ha creato un fiume d’acqua e fango nella zona di Piazza Milano.

I Vigili del Fuoco di Portoferraio e alcuni volontari di Marina di Campo sono intervenuti con mezzi e idrovore.

La stessa area era stata colpita da un’altra alluvione il 7 novembre 2011. Secondo il consigliere regionale Marco Landi, è “la stessa situazione che il 7 novembre 2011 registrò quasi 300mm in poco più di due ore”. “La situazione sembra non aver causato danni alle persone, oggi purtroppo però è prevista pioggia perciò consiglio di avere massima prudenza e di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari”, ha aggiunto Landi.

