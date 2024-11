Maltempo Toscana, Giani: “neve e raffiche di oltre 200km/h sui crinali dell’Appennino”

MeteoWeb

Continua il maltempo in Toscana, colpita da piogge, vento forte e mareggiate. Nell’ultimo aggiornamento, il Presidente della Regione, Eugenio Giani, fa sapere che le raffiche di vento hanno raggiunto i 100km/h all’isola di Gorgona, i 90km/h sul litorale, ma hanno superato i 200km/h sui crinali dell’Appennino tosco-emiliano. E nelle prossime ore, fa sapere ancora Giani, “è attesa una ulteriore intensificazione del vento“. Quanto al mare, le onde hanno raggiunto i 3 metri all’isola di Gorgona e i 2,7 metri al Gombo (Pisa). È arrivata anche la neve all’Abetone, in Val di Luce, a San Pellegrino in Alpe e sull’Amiata, senza però far registrare criticità al momento.

“Manteniamo la prudenza, il nostro sistema di Protezione Civile è pronto ad intervenire in caso di necessità”, ha scritto Giani sui social.

Intanto, è stata chiusa temporaneamente al traffico la strada statale 719 “Prato-Pistoia” in direzione della città laniera per l’allagamento di un sottopasso, al km 5,6, a causa delle forti piogge. Lo comunica Anas. Sul posto è presente il personale Anas per le attività di ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa.

