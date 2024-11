Maltempo nel Trevigiano, Regione Veneto chiede fondi per i danni

MeteoWeb

Lo scorso 24 settembre un’eccezionale ondata di maltempo ha interessato il territorio di Gorgo al Monticano (Treviso), causando danni al comparto agricolo, a strutture non ammissibili ad assicurazione agevolata e alle scorte. Con una deliberazione approvata ieri, la Giunta regionale ha stabilito di proporre al Ministero dell’Agricoltura la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica, delimitando le aree danneggiate, perché sia attivato il Fondo di Solidarietà nazionale.

“Una fortissima tromba d’aria – dichiara l’assessore Federico Caner – ha investito in particolare la frazione di Navolè, dove in via Marco Trozo dei capannoni agricoli sono stati scoperchiati dal vento. Gli esiti dei rilievi di danno consentono, pertanto, di proporre al MASAF la richiesta di dichiarazione del carattere di eccezionale avversità atmosferica per l’evento calamitoso”.

Le domande di intervento per usufruire delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale potranno essere presentate ad Avepa entro 45 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.