Maltempo negli USA, neve e pioggia minacciano i viaggi per il Ringraziamento

Una nuova ondata di maltempo rischia di creare disagi nei viaggi pre-festivi negli USA, secondo le ultime previsioni meteo. Mentre gli Stati della California e di Washington affrontano le conseguenze di recenti tempeste, con danni estesi e interruzioni di corrente, il Midwest e le regioni dei Grandi Laghi si preparano a piogge e nevicate nelle prossime ore, seguite da condizioni meteo avverse lungo la costa orientale per il Ringraziamento e il Black Friday.

California, allerta inondazioni e nevicate abbondanti

In California, già gravemente colpita da frane e inondazioni causate da una recente tempesta, le autorità sono in allerta per ulteriori precipitazioni. La Sierra Nevada in allerta per tempesta invernale fino a martedì, con previsioni di nevicate fino a 1,2 metri alle altitudini più elevate e raffiche di vento fino a 88 km/h. Mammoth Mountain, una delle principali località sciistiche dello stato, potrebbe ricevere fino a 1,2 metri di neve fresca entro mercoledì.

A Nord di San Francisco, nella contea di Sonoma, i corpi di 2 persone sono stati recuperati da acque alluvionali. La città di Santa Rosa ha registrato il suo periodo di 3 giorni più piovoso mai documentato, con oltre 32 cm di pioggia. I vigneti nella vicina Windsor sono stati sommersi, e permane il rischio di ulteriori frane e allagamenti.

Midwest e costa orientale: pioggia e neve per il Ringraziamento

Un sistema di bassa pressione porterà piogge diffuse nel Sud/Est degli Stati Uniti a partire da giovedì mattina, muovendosi poi verso Nord/Est. Boston e New York potrebbero affrontare condizioni piovose e ventose, mentre nevicate sono possibili nelle regioni montuose del New Hampshire, del Maine settentrionale e degli Adirondack.

Pacific Northwest, una regione in ripresa

Dopo l’impatto devastante di un “ciclone bomba” la scorsa settimana, l’area del Pacific Northwest sta lentamente tornando alla normalità. Forti venti e piogge record hanno causato danni diffusi, lasciando centinaia di migliaia di persone senza elettricità. A Seattle, meno di 25mila utenze rimangono ancora prive di corrente.

Maltempo diffuso, miglioramento nel fine settimana

Mentre il maltempo si sposterà verso Est durante la settimana, le previsioni indicano un miglioramento generale per il fine settimana post-Ringraziamento. Le temperature si abbasseranno sulla costa orientale, mentre gli Stati occidentali potranno godere di un clima più mite. Le condizioni attuali, sebbene difficili, non rappresentano un evento meteorologico drammatico, ma richiedono comunque attenzione, specialmente per i viaggiatori diretti verso destinazioni festive.

