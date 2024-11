Maltempo USA: tempesta di neve, strade ghiacciate e temperature gelide a Colorado Springs

MeteoWeb

Questa settimana, diverse aree del Colorado, inclusa Colorado Springs, hanno registrato nevicate significative, con accumuli superiori ai 25 cm. La città si è svegliata oggi sotto una spessa coltre di neve, con accumuli variabili tra 15 e 30 cm. La nevicata è iniziata durante la notte, continuando per tutta la mattinata e creando condizioni di viaggio complesse. Attualmente, nella contea di El Paso, che comprende Colorado Springs, è in vigore un’allerta per tempesta invernale fino alle 11:00. Le temperature sono rigide, con una massima prevista di -0,5°C e una minima di -6,7°C.

La neve ha reso le strade pericolose, con molte arterie principali coperte di ghiaccio o neve. Le autorità locali hanno esortato i cittadini a evitare spostamenti non indispensabili.

La situazione ha portato alla chiusura di numerose scuole e uffici, mentre i mezzi spazzaneve sono in azione dalle prime ore del mattino per sgomberare le strade principali e garantire un minimo di sicurezza viaria. Tuttavia, si prevede un ulteriore accumulo di neve tra 2,5 e 7,5 cm nel corso della giornata.

Le previsioni indicano inoltre un nuovo peggioramento durante la notte e la giornata di domani, con possibili accumuli aggiuntivi di 20-38 cm entro la fine della settimana. Ciò potrebbe aggravare ulteriormente le condizioni, già difficili, e portare a disagi prolungati per i residenti della zona.

Le autorità locali continuano a raccomandare massima prudenza, suggerendo di limitare gli spostamenti e di guidare con estrema cautela qualora non sia possibile evitare di uscire. I residenti sono invitati a prepararsi per condizioni meteo che potrebbero persistere per diversi giorni e a tenere sotto controllo gli aggiornamenti meteo per eventuali sviluppi.

La comunità di Colorado Springs affronta dunque una settimana caratterizzata da pesanti nevicate e condizioni meteorologiche avverse, con gli sforzi congiunti delle autorità e dei cittadini per far fronte alla situazione in costante evoluzione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.