Maltempo USA, tempeste e tornado in Oklahoma: case distrutte e feriti | FOTO

Forti tempeste e tornado hanno colpito l’Oklahoma, travolgendo auto e scoperchiando tetti di edifici nel cuore della notte e lasciando circa 86.000 case e aziende senza elettricità. Almeno sei persone sono rimaste ferite, hanno affermato le autorità. L’entità dei danni è diventata più chiara quando è spuntata la luce del giorno dopo le potenti tempeste notturne che hanno attraversato Oklahoma City, la capitale dello stato, e hanno fatto scattare allerte tornado che si sono estese fino al confine con l’Arkansas.

Le immagini che arrivano dall’area mostrano linee elettriche abbattute, muri di case divelti, veicoli ribaltati e strade disseminate di detriti. Almeno sei persone sono state trasportate in ospedale con ferite che non erano pericolose per la vita, ha affermato il capitano del Dipartimento di Polizia di Oklahoma City, Valerie Littlejohn.

Tornado a Choctaw

Nella piccola città di Choctaw, appena fuori Oklahoma City, le autorità hanno affermato che un tornado ha colpito un quartiere poco dopo mezzanotte locale. Vigili del Fuoco e poliziotti sono andati porta a porta per chiedere informazioni sui feriti e le autorità hanno aperto una palestra elementare come rifugio, secondo il Dipartimento di Polizia di Choctaw. “Ci sono danni significativi alle case nella zona“, ha scritto il Dipartimento su Facebook.

Inondazioni

In alcune aree si sono verificate inondazioni causate da forti piogge e una casa ha preso fuoco dopo essere stata colpita da un fulmine, ha affermato il Dipartimento di gestione delle emergenze dell’Oklahoma. Anche l’Oklahoma Heart Hospital South ha subito danni, hanno affermato i funzionari sanitari dello stato.

Le allerte

All’Università dell’Oklahoma, i funzionari scolastici hanno esortato studenti e personale a cercare riparo e a spostarsi al piano più basso mentre le tempeste si avvicinavano al campus dopo mezzanotte. Anche l’ufficio del National Weather Service di Norman ha emesso allerte urgenti per avvisare la popolazione che si trovava sulla traiettoria delle tempeste a mettersi immediatamente al riparo.

