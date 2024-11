Maltempo USA, gli uragani hanno avuto un ruolo importante nella peggiore stagione dei tornado dal 2011

MeteoWeb

È stato un anno importante per i tornado negli USA e la stagione secondaria del forte maltempo si sta aggiungendo al totale questa settimana, con più di due decine di segnalazioni di tornado. Al 3 novembre, gli Stati Uniti avevano registrato 1.732 tornado, un numero ben al di sopra della media di 14 anni di 1.355, secondo i rapporti preliminari sui tornado dello Storm Prediction Center della NOAA. Sebbene il numero di tornado del 2024 sia stato il più alto dal 2011, è improbabile che superi quell’anno da record. Entro la fine di ottobre 2011, gli Stati Uniti avevano accumulato 500 tornado in più rispetto al numero di quest’anno e alla fine avrebbero raggiunto i 2.250 per l’anno.

Un maggio attivo nella Tornado Alley ha spinto il 2024 sopra la norma

Dopo un inizio anno a rilento, gli outbreak di tornado a maggio hanno spinto il 2024 sopra la norma. Per il secondo anno consecutivo, i conteggi di tornado più alti sono tornati ad appartenere alla “classica” Tornado Alley. Il Texas ha il conteggio di tornado più alto del Paese quest’anno, con oltre 150 tornado che hanno toccato terra. Grazie alle sue dimensioni e alla sua posizione in una parte del Paese soggetta a tornado, il Texas è spesso al primo posto e i tornado dell’uragano Beryl hanno contribuito ad assicurargli il primato nel 2024.

Al secondo posto per numero più alto di tornado (131) ci sono Nebraska e Iowa. Al terzo posto l’Illinois con 126 tornado confermati.

3 numeri sorprendenti

Ci sono state alcune sorprese quest’anno. La Florida, che completa la top 5, è stata una di queste. Il numero della Florida (103) è insolitamente alto a causa delle segnalazioni di tornado durante l’uragano Milton, che ha generato più del doppio del record giornaliero di tornado.

L’Ohio, con 81 segnalazioni preliminari di tornado, ha sperimentato molteplici outbreak di tornado il 27 febbraio, il 14 marzo, il 2 aprile e il 7 maggio. Sebbene non sia classificato tra le prime 10 segnalazioni per stato, anche New York ha avuto un anno insolitamente attivo di tornado, con 32 segnalazioni di tornado rispetto alle sole 10 del 2023. I numeri di entrambi gli stati sono probabilmente record annuali, ma i numeri definitivi non saranno disponibili fino all’anno prossimo.

Gli uragani hanno contribuito in modo significativo in questa stagione

Parte della storia della stagione dei tornado del 2024 è stata l’abbondanza di tornado generati dagli uragani. L’uragano Beryl, l’uragano Debby, l’uragano Helene e l’uragano Milton hanno causato un totale di 178 tornado. Sebbene questo numero possa sembrare molto alto, due anni dal 1995 hanno prodotto più tornado generati da uragani: il 2004 con 317 e il 2005 con 237 tornado. Il 2004 è stato l’anno in cui quattro uragani hanno colpito la Florida, mentre il 2005 è stata la stagione con il maggior numero di tempeste con nome mai registrate, tra cui le famigerate Katrina, Rita e Wilma.

Le allerte tornado

Non sorprende che il numero di allerte per tornado emesse dal National Weather Service, 3.404, sia il più alto dal 2011. Florida, Oklahoma, Ohio e New York hanno avuto più allerte tornado emesse quest’anno rispetto a qualsiasi altro anno mai registrato (dal 2002), afferma l’Iowa Environmental Mesonet.

Gli unici stati che non hanno segnalato alcun tornado quest’anno sono Nevada, Vermont e Maine.

Il confronto con il 2023

La mappa della stagione dei tornado del 2023 è leggermente diversa, con l’Illinois al primo posto con 118 tornado e il Colorado con 88 al secondo. Illinois, Colorado, Texas, Iowa e Alabama sono stati i favoriti della stagione dei tornado del 2023. Utah, West Virginia e Maine non hanno registrato tornado nel 2023.

Quali sono le previsioni?

Dopo due decine di segnalazioni di tornado nell’ultima settimana, la domanda è: cosa resta della stagione secondaria del forte maltempo? Paul Pastelok, esperto a lungo raggio di AccuWeather, afferma che forte maltempo è ancora possibile nelle prossime due settimane, ma il tempo stringe perché le tempeste si stanno spostando più a nord, staccandosi dall’umidità del Golfo del Messico. Ciò potrebbe significare meno tornado, ma forti venti e grandine di grandi dimensioni potrebbero ancora essere un problema.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.