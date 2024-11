Maltempo, il Veneto nella morsa del freddo

MeteoWeb

Il Veneto è stato colpito da un’ondata di freddo intenso. Secondo i dati diffusi questa mattina dal Centro Meteorologico di Teolo (Padova), la scorsa notte le temperature sono scese sotto lo zero in tutta la regione, incluse le zone di pianura. La temperatura più bassa è stata registrata nella piana di Marcesina, a Enego (Vicenza), sull’Altopiano dei Sette Comuni, dove il termometro ha toccato i -13,6°C. Ad Asiago si sono raggiunti -11,1°C.

Nel Bellunese, i valori minimi sono stati particolarmente rigidi: -9,1°C ad Arabba, -8,3°C a Santo Stefano di Cadore, -6,5°C a Cortina d’Ampezzo e -4,9°C a Feltre. Anche nei capoluoghi di provincia si sono registrate temperature sottozero. Belluno è risultata la città più fredda, con -6,6°C, seguita da Vicenza (-3,7°C), Verona (dato rilevato presso l’aeroporto di Villafranca) e Rovigo (-3,0°C), Treviso (-2,6°C) e Padova (-2,4°C). A Venezia, seppur di poco, la colonnina è scesa sotto lo zero, registrando -0,1°C.

