Maltempo, vento forte a Campobasso: danni e aree pedonali interdette

MeteoWeb

Il forte vento domina la scena meteorologica italiana oggi, prima dell’arrivo di un’ondata di freddo che porterà anche neve a bassa quota al Nord. Anche la provincia di Campobasso è stata interessata dalle forti raffiche di vento, che fin dalla notte scorsa hanno causato diversi disagi. Le raffiche hanno raggiunto i 50km/h a Baranello e i 49km/h a Campochiaro.

Sono 15 interventi gli interventi realizzati dalle squadre dei Vigili del Fuoco di Campobasso, Termoli e Santa Croce di Magliano. Gli interventi hanno riguardato principalmente la rimozione di alberi pericolanti caduti su strade, la messa in sicurezza di tegole e pali divelti. Nel corso della serata, a Campobasso, alcune aree pedonali del centro sono state interdette in via precauzionale a causa della caduta di calcinacci. Le aree rimarranno chiuse fino al completamento degli interventi di ripristino e messa in sicurezza. I Vigili del Fuoco restano al lavoro per monitorare le situazioni critiche e garantire la sicurezza della viabilità e delle zone più colpite dalle raffiche di vento.

Le previsioni annunciano nelle prossime 48 ore raffiche di vento superiori a 70km/h su gran parte della provincia di Campobasso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.