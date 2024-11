Maltempo, vento forte a Milano e provincia: tetti scoperchiati e alberi caduti | FOTO

MeteoWeb

Forti raffiche di vento, fino a 50-60km/h, hanno colpito Milano e provincia nelle ultime ore, provocando diversi danni, tra cui tetti scoperchiati, cartelli pubblicitari divelti e rami di alberi caduti, con conseguenti danni alle auto posteggiate. Sono oltre una ventina gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco in tutta la provincia. In particolare, presso il centro commerciale “Emilia” di Buccinasco, le forti raffiche di vento hanno compromesso parzialmente il tetto. Le aree – fanno sapere i Vigili del Fuoco – sono state messe in sicurezza e sono in corso le bonifiche necessarie. Al momento non si registrano feriti.

