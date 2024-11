Marco Camandona, l’incontro con uno dei più grandi alpinisti al mondo: luogo e dettagli

MeteoWeb

All’Orto in Cucina di Novara martedì 26 novembre ci sarà una conferenza, seguita da una cena, con Marco Camandona, tra i venti alpinisti al mondo ad aver completato la salita delle 14 montagne più alte del pianeta senza l’utilizzo di bombole di ossigeno. Organizzato dal Lions Club Novara Ovest Ticino, l’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere fondi per l’orfanotrofio e casa famiglia nepalese “Sanonani” di Katmandu, che oggi ospita 25 bambini, dai 6 ai 17 anni, e lo staff composto da 8 persone nepalesi. Dal 2015, ogni spedizione di Marco Camandona è legata al progetto umanitario in Nepal dove il grande alpinista ha realizzato, insieme a sua moglie e a un gruppo di amici, la Onlus “Sanonai” che in nepalese significa “Piccolo bambino”. Il progetto è rivolto ai bambini soli e alle famiglie che non possono dare sostentamento a figli numerosi, con l’intento di creare una casa famiglia dove trovare un pasto caldo, un letto, l’istruzione e tutto il sostegno necessario.

Di questo progetto e delle sue imprese alpine – dalla scalata delle sei montagne più alte di ogni continente alle nuove vie aperte in Himalaya – Camandona parlerà durante l’evento “Tutti x Sanonani”, martedì 26 novembre ore 20. Il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza all’asilo “Sanonani”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.