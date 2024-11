Mareggiata a Sestri Levante, recuperato il primo peschereccio

MeteoWeb

È stato recuperato il primo dei due pescherecci affondati durante da forte mareggiata della scorsa settimana a Sestri Levante, in provincia di Genova. Sotto la guida del comandante della Locamare Sestri Levante Sergio Maddalena e con l’ausilio di sommozzatori e gru, il motopesca è tornato a galla e ora, dopo i lavori del cantiere, potrà riprendere la navigazione. Il secondo peschereccio Lupetta sarà recuperato tra oggi e domani e seguirà la stessa procedura. In futuro, il sindaco sestrese, in accordo con la Circomare di Santa Margherita e con la proprietà del porto lavagnese, darà la possibilità ai pescatori sestresi di riparare nel porto lavagnese gratuitamente nel caso di allerta mareggiata.

