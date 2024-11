Marina militare, la nave Margottini in sosta a Catania: il programma delle visite

MeteoWeb

Da venerdì 22 a domenica 24 novembre, la fregata Carlo Margottini della Marina Militare sarà in porto a Catania per una sosta logistica. La nave è attualmente impegnata nell’ambito dell’Operazione NATO Sea Guardian. Durante la sosta in porto, la nave aprirà per le visite al pubblico con il seguente programma:

– Venerdì 22 novembre dalle 15:00 alle 18:00

– Sabato 23 novembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00

