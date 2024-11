Mario Giordano: “cambiamento climatico alibi per le inefficienze dalla politica”

MeteoWeb

“La colpa non è del cambiamento climatico, la colpa è dell’uomo. Il cambiamento climatico è l’alibi perfetto per coprire le mancanze” della politica. Sono le parole pronunciate dal giornalista Mario Giordano, conduttore della trasmissione “Fuori dal coro”, nella puntata andata in onda mercoledì 13 novembre su Rete 4, dopo il servizio che informava di come, a 7 anni dalla sua istituzione, l’Agenzia Italia Meteo sia ancora ai blocchi di partenza, nonostante i tanti soldi pubblici spesi.

Commentando le notizie della terribile alluvione che ha colpito il Catanese proprio ieri, Giordano sottolinea come si dia sempre la “colpa al riscaldamento globale, al cambiamento climatico”. “Molto spesso questo viene usato come alibi per coprire le colpe dell’uomo, che non pulisce i fiumi, che non fa gli argini, che non fa le casse di espansione, e molto spesso usa i soldi che dovrebbero essere usati per mettere in sicurezza il territorio e li spreca in modo sbagliato”, afferma il giornalista.

