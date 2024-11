Maternità surrogata, da lunedì la legge trasforma la GPA in reato universale

MeteoWeb

Da lunedì prossimo, entrerà in vigore la legge che trasforma la Gestazione per Altri (GPA) in un reato universale. La nuova normativa interviene sull’articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, introducendo due distinte fattispecie penali. La prima riguarda la “commercializzazione di gameti o di embrioni“, mentre la seconda riguarda il “reato di surrogazione di maternità“. Entrambi i reati sono puniti con pene che vanno dalla “reclusione da tre mesi a due anni” e con una “multa da 600.000 a un milione di euro“, come riportato dall’AGI.

