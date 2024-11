Mazzetti: “manutenzione, monitoraggio e nuove opere per mitigare gli effetti del cambiamento climatico”

MeteoWeb

“Dobbiamo agire sulla manutenzione, sulla realizzazione di opere sui territori e sulla programmazione per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Il cambiamento climatico c’era, c’è e ci sarà sempre, la differenza è che oggi abbiamo la consapevolezza di dover trovare le formule giuste per evitare disastri. Quello che è successo negli ultimi anni, anche nella mia Regione in Toscana, è stato di una portata impressionante. Noi governiamo dal 2022 e in soli 2 anni abbiamo avuto 4 alluvioni devastanti, così come in Emilia Romagna e Marche, poi, rovescio della medaglia, abbiamo la siccità in Sicilia e al Sud”. Così l’On. Erica Mazzetti, deputato e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di Forza Italia, ospite a Punti di Vista su Rai2.​​​​

“La manutenzione delle opere che ci sono, il monitoraggio di tutto il territorio nazionale con le sue peculiarità e nuove proposte per opere necessarie sono le strade da perseguire per non trovarci di nuovo nell’emergenza e nel dramma dei territori, delle famiglie e delle aziende”, ha concluso Mazzetti

