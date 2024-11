Medico dichiara morto 25enne, il giovane “resuscita” poco prima della cremazione

MeteoWeb

Arriva dall’India una storia incredibile: un giovane di 25 anni, dato per morto, si è risvegliato pochi istanti prima della cremazione. Rohitash Kumar, che soffriva di difficoltà di parola e udito, si è ammalato ed è stato portato d’urgenza all’ospedale di Jhunjhunu, nel Rajasthan. Secondo quanto riportato dai media indiani, il ragazzo avrebbe avuto un attacco epilettico e, al suo arrivo in ospedale, un medico lo ha dichiarato deceduto. Il primario dell’ospedale, il dottor Singh, ha spiegato che un medico aveva redatto il referto di morte senza eseguire l’autopsia, e che il corpo è stato inviato per la cremazione.

Tuttavia, proprio prima che la cremazione avvenisse, il corpo di Kumar ha iniziato a muoversi, segno che era ancora vivo e stava respirando. Dopo essere stato riportato in ospedale per una seconda volta, il giovane è stato dichiarato morto. In seguito a questo episodio, 3 medici sono stati sospesi e la polizia ha avviato un’indagine, come riportato dal Times of India e da altri media locali.

