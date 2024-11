Medioriente: oltre 58.600 bambini vaccinati contro la poliomielite

MeteoWeb

In un contesto di sfide operative e di sicurezza senza precedenti, oltre 58.600 bambini hanno ricevuto ieri una seconda dose di vaccino antipolio nel nord di Gaza. Questa informazione è stata condivisa dall’Unicef Palestina attraverso il social X, evidenziando l’importanza della vaccinazione per i più piccoli.

Il post sottolinea che “i genitori hanno bisogno di sicurezza per portare i loro bambini fuori per la vaccinazione, così come le squadre di vaccinazione per fare il loro lavoro“. Questa situazione mette in evidenza la necessità di un ambiente sicuro per garantire la salute dei bambini, ricordando che “per ogni bambino, salute“.

