Il Messico si prepara a lanciare nuovo sistema satellitare avanzato

L’Agenzia Spaziale Messicana (AEM) ha annunciato il lancio di un nuovo sistema satellitare sviluppato con tecnologia nazionale, previsto per ottobre 2025. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM). Il Sistema di Comando e Gestione delle Informazioni (SCMI), concepito per nanosatelliti, verrà messo in orbita entro il 2025 a bordo del Guarani’Sat-2, satellite dell’Agenzia Spaziale del Paraguay (AEP).

Secondo il comunicato dell’AEM, il progetto è stato ideato dai membri del Laboratorio di Strumentazione Elettronica dei Sistemi Spaziali (LIESE) della Facoltà di Ingegneria della UNAM, in collaborazione con l’AEM stessa, e ha superato con successo i test effettuati a marzo 2024 presso l’Università della Repubblica in Uruguay, a Montevideo.

Il sistema SCMI è stato progettato per monitorare e studiare gli effetti delle radiazioni nello Spazio, rappresentando un passo importante per il Messico nel campo della tecnologia satellitare avanzata.

