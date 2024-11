Messico, scoperti un canale e un molo dell’antica capitale azteca

MeteoWeb

Un gruppo di archeologi dell’Istituto nazionale di antropologia e storia del Messico (INAH) ha scoperto un canale navigabile e un molo di epoca preispanica due metri sotto una delle arterie principali di Città del Messico: Avenida Chapultepec. Il ritrovamento è avvenuto durante gli scavi di un sottopassaggio in una stazione della metropolitana. Secondo la ricercatrice dell’INAH María de Lourdes López Camacho, il canale era un importante “percorso d’acqua” che collegava l’area con il Lago Texcoco e viene menzionato nella ‘Mappa di Uppsala’, tracciata circa tre decenni dopo che Hernán Cortés conquistò la capitale azteca di Tenochtitlan nel 1521. Sono stati recuperati resti di legno del molo alti fino a 137 centimetri, testimonianze botaniche e pezzi coloniali, tra cui alcune delle prime monete che iniziarono a circolare nel Vicereame della Nuova Spagna.

Fiancheggiato da un sottile strato di sabbia, il tratto meglio conservato del canale si trova sotto il flusso veicolare dell’Avenida Chapultepec, all’altezza della Via Lieja e su un lato dell’edificio che occupava il Ministero della Sanità, dove, nel 2023, sono state trovate vestigia di un’unità abitativa dell’insediamento preispanico che precedette la città di indios di San Miguel Chapultepec.

Il direttore del progetto Bosque, Cerro y Castillo de Chapultepec considera una fortuna la scoperta di questa spiaggia, data la sua ubicazione in uno spazio fortemente interessato dalla fine del XIX secolo, quando scomparve la città indiana di San Miguel Chapultepec e le sue terre furono spartite. Successivamente verranno create colonie circostanti e l’ambiente verrà trasformato in modo irreversibile negli anni ’60, con la costruzione della stazione della metropolitana di Chapultepec.

“In origine qui scorreva un fiume che correva sul lato sud della collina e sfociava in un bacino idrico. Questo corso d’acqua venne trasformato culturalmente: innanzitutto in un canale navigabile; all’inizio del Vicereame, in un tubo e, a metà del XVIII secolo, nell’acquedotto di Chapultepec, che aveva 904 archi, e che andava dalle “piscine di Chapultepec” alla fontana del Salto del Agua. Il canale di origine preispanica, da noi appena ritrovato, è citato nella Mappa di Uppsala (1550 ca), dove appare con una canoa in transito. Doveva essere un “percorso d’acqua” principale, perché attraverso gli scavi archeologici e la correlazione stratigrafica abbiamo confermato che la sua larghezza massima è di 1,80 metri, uno spazio stretto, ma sufficiente per il passaggio di navi più piccole”, dice López Camacho.

Intanto, la responsabile degli scavi, Liliana Márquez Escoto, conferma che l’unità esplorativa più grande, dove si osservano il fondo del canale e le sabbie della spiaggia, misura 2,50 metri di larghezza per 4 metri di lunghezza: “è lo spazio che abbiamo potuto indagare, perché a sud abbiamo la condotta idrica della metropolitana e a nord il sistema fognario”.

Controllare questo flusso d’acqua è stata una sfida per il progetto, al quale partecipano anche gli archeologi Paola González Montero e David Chávez Fernández. Márquez Escoto spiega che l’idrologia e la pendenza della zona hanno portato all’uso del sistema di pali per consolidare le pareti del canale. Allo stesso modo, il possibile molo – situato nella parte centrale del canale – presenta una rincalzatura nel punto di accesso e 40 pali di legno, posti trasversalmente.

Secondo le analisi effettuate dalla dottoressa Aurora Montúfar López, alcuni dei pali del canale sono di abete. Inoltre, campioni del legname del molo, la cui altezza varia tra 40 e 137 centimetri e lo spessore tra 13 e 29 centimetri, stanno per essere inviati alla sottodirezione dei laboratori e del supporto accademico (SLAA) dell’INAH.

Gli altri resti ritrovati

Il responsabile dello scavo afferma che al centro dell’esplorazione è stata osservata una concentrazione di resti botanici, tipici dei depositi lacustri: semi, legno, gasteropodi e radichette. Alcuni dei campioni recuperati, analizzati presso la SLAA, rivelano che parte della dieta degli abitanti dell’insediamento preispanico era basata sul consumo di quelites, zucca e pomodoro.

La costante occupazione dello spazio si riflette anche nei materiali utilizzati nel Dipartimento di Restauro del MNH, dove la restauratrice del progetto di salvataggio archeologico, Norma García Huerta, recupera le forme e reintegra i colori della collezione di ceramiche ottenute, da cui in evidenza pezzi di tipo rituale: incensieri, braceros e vasi con il simbolo solare e rappresentazioni di personaggi, che potrebbero essere stati offerti a questo specchio d’acqua nel periodo tardo postclassico.

Spiccano, infine, pezzi semicompleti e completi del primo periodo coloniale (1521-1620 d.C.): una macuquina – le prime monete battute a martello della Nuova Spagna –, maioliche smaltate di verde e ciotole, sui cui fondi possono essere appesi i sigilli degli ospedali e degli ordini religiosi, così come materiali del XX secolo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.