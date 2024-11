Meteo Abruzzo: alta pressione e temperature gelide nelle valli e sugli altopiani

MeteoWeb

L’Abruzzo continua a beneficiare di condizioni meteorologiche stabili grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione. I cieli si mantengono generalmente sereni su gran parte del territorio regionale, con solo il transito occasionale di velature poco significative. Questo scenario, tipico delle giornate invernali caratterizzate da alta pressione, ha favorito la formazione di gelate diffuse, anche a quote pianeggianti, durante le ore notturne.

Nonostante le rigide temperature minime registrate nelle ultime ore, una tendenza al rialzo termico è prevista nei prossimi giorni. Già da dalla giornata odierna si assisterà a un progressivo aumento delle temperature massime, seguito da un lieve miglioramento anche nei valori minimi tra lunedì e l’inizio della prossima settimana.

Con l’inizio della prossima settimana, le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate da un graduale incremento della copertura nuvolosa. Tuttavia, il contesto generale rimarrà per lo più asciutto, con possibili brevi piovaschi localizzati nelle aree occidentali della regione, maggiormente esposte al flusso umido proveniente dal Tirreno.

Ecco i valori minimi più significativi registrati nelle ultime ore in alcune località abruzzesi, che evidenziano ancora una volta l’estrema variabilità termica tipica di questo periodo dell’anno:

Altopiano delle Rocche: -11.5°C

Castel del Monte (loc. Pietrattina): -9.6°C

Altopiano delle Cinque Miglia: -9.3°C

Altopiano di Cascina: -9.3°C

Pescasseroli (loc. Vallechiara): -8.8°C

Rocca di Mezzo: -8.4°C

Grotte di Stiffe: -8°C

Piani di Pezza: -7.8°C

Navelli: -7.7°C

Pescocostanzo (loc. Quarto di Santa Chiara): -7.6°C

Campo Felice (loc. l’Entrata): -7.6°C

L’Aquila (loc. Monticchio): -7.4°C

Il mix tra cieli limpidi, temperature rigide notturne e una graduale risalita termica definisce uno scenario tipico per la stagione invernale abruzzese. Nei prossimi giorni, sarà interessante osservare l’evoluzione di questa fase stabile, che potrebbe essere interrotta solo da fenomeni isolati e di breve durata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.