Meteo Abruzzo: ancora una notte di ghiaccio, si sfonda ancora il ‘muro’ dei -10°C

Ancora una notte di ghiaccio sui principali altopiani abruzzesi con temperature ben al di sotto dello zero:

– Altopiano delle Rocche -10.3°C

– Campo Felice, loc. Camardosa -10.3°C

– Pescocostanzo, loc. Quarto di Santa Chiara -8.3°C

– Castel del Monte, loc. Pietrattina -8.6°C

– Piani di Pezza -7.9°C

– Palena stazione -7.1°C

Le temperature notturne sugli altopiani abruzzesi continuano a registrare valori eccezionalmente bassi per il periodo, con minime ben al di sotto dello zero in diverse località.

Questi valori sono decisamente anomali per il mese di novembre e più tipici del pieno inverno. Queste zone condividono peculiarità geografiche che rendono particolarmente intenso il fenomeno dell’inversione termica: altopiani e conche montane che favoriscono il ristagno dell’aria fredda, valli chiuse dove l’aria fredda si accumula negli strati più bassi, e altitudini che oscillano prevalentemente tra i 1000 e i 1500 metri. Inoltre, l’assenza di vento crea le condizioni ideali per l’intensificarsi dell’inversione termica, portando a minime notturne eccezionalmente basse.

La morfologia dell’Abruzzo, con altopiani e valli circondate da rilievi montuosi, favorisce queste dinamiche, contribuendo a differenziare le temperature di queste aree da quelle di altre zone a quote simili ma meno riparate. L’inversione termica diventa così un fenomeno distintivo del clima abruzzese, rendendo alcune località particolarmente fredde rispetto al contesto circostante.

Il clima dell’Abruzzo interno è infatti caratterizzato da forti escursioni termiche, con inverni molto freddi soprattutto in quota. Nelle zone di montagna, a quote superiori ai 1000-1500 metri, le temperature medie di gennaio possono scendere intorno allo zero o anche sotto. Durante le ondate di freddo più intense, non è raro registrare minime fino a -20°C sugli altopiani più elevati.

Le condizioni di tempo stabile dovrebbero persistere fino a sabato. Dalla prossima settimana è atteso un cambiamento significativo del quadro meteorologico.

