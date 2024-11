Meteo Abruzzo: calo termico in arrivo, ma prima il Garbino porta temperature record

MeteoWeb

Dalla scorsa notte, l’Abruzzo è interessato da venti intensi provenienti da Libeccio e Garbino, che continueranno a soffiare con forza di burrasca per tutta la giornata odierna. Le condizioni ventose sono destinate a cambiare verso la serata, quando il vento si disporrà da Maestrale, mantenendo però raffiche particolarmente intense lungo la fascia costiera. Un breve miglioramento è previsto tra la mattina e la sera di giovedì, con una temporanea attenuazione della ventilazione.

Dal punto di vista atmosferico, nelle prossime 24 ore il cielo si manterrà irregolarmente nuvoloso, con la possibilità di precipitazioni moderate a partire dal pomeriggio. Le aree maggiormente interessate saranno la provincia dell’Aquila, il Gran Sasso e le zone interne del teramano. Sul versante adriatico, durante la notte, non si escludono locali rovesci.

Le temperature stanno vivendo un andamento altalenante. Nel corso della giornata odierna si manterranno superiori alla media stagionale, per poi iniziare a calare dalla sera e durante la giornata di giovedì. Venerdì mattina è atteso un nuovo rialzo termico, seguito da un netto abbassamento nel fine settimana, segno della forte dinamicità dell’attuale fase meteorologica.

L’afflusso di correnti sud-occidentali più miti ha determinato un significativo aumento delle temperature, soprattutto per quanto riguarda i valori minimi. In alcune località montane, dove fino a ieri si registravano temperature abbondantemente sotto lo zero, stamattina i termometri hanno segnato differenze di 15-20°C.

Ecco alcuni dati rilevati:

Piani di Pezza: +6,2°C

Altopiano delle Rocche: +7,9°C

Altopiano delle Cinque Miglia: +8,8°C

L’Aquila: +13°C

Pescocostanzo (Quarto di Santa Chiara): +8,2°C

Nelle località costiere, invece, il forte Garbino ha spinto i valori termici fino a sfiorare i 20°C:

Castiglione a Casauria: +16,7°C

Montesilvano e Pianella: +17,8°C

Francavilla al Mare: +18,2°C

Chieti Scalo: +18,6°C

