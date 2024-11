Meteo Abruzzo: cieli sereni, aria fredda dai Balcani e temperature minime siberiane

MeteoWeb

Un’area di bassa pressione situata tra le principali isole italiane continua a influenzare le condizioni atmosferiche sul Mar Tirreno e la Sardegna, provocando la formazione di rovesci e temporali sparsi. Questa depressione si muoverà verso sud, risalendo tra martedì 12 e mercoledì 13 verso le regioni centrali e meridionali della penisola. Nel frattempo, una saccatura associata a correnti fredde e secche provenienti dall’Europa orientale ha già raggiunto i Balcani e sta lambendo l’Adriatico, causando una diminuzione delle temperature in queste zone.

Soffermandoci sull’Abruzzo, la situazione meteorologica vede la persistenza di nubi basse lungo l’intero versante orientale, con nebbie locali nelle vallate e qualche debole pioviggine, soprattutto nella zona del Vastese e nei pressi delle aree montane. Sul versante aquilano, invece, il cielo rimane sereno o poco nuvoloso, favorendo fenomeni di inversione termica che hanno portato a temperature minime particolarmente basse la scorsa notte.

Alcuni esempi significativi includono:

Castel del Monte, loc. Pietrattina: -8.4°C

Campo Felice: -8.2°C

Altopiano delle Rocche: -7.6°C

Piani di Pezza: -7.4°C

Rocca di Mezzo: -5.3°C

Per la giornata di martedì 12, la mattinata si aprirà con una copertura nuvolosa irregolare e sprazzi di cielo sereno. Tuttavia, dal pomeriggio si assisterà a un progressivo aumento delle nubi, con il cielo che diventerà coperto entro la serata e precipitazioni di debole o moderata intensità, che si estenderanno dalle zone del Lazio e della Campania fino all’Abruzzo, inclusa l’area aquilana. Sulle montagne, sono previste deboli nevicate a partire da altitudini di 1400/1500 metri.

Questa fase di instabilità dovrebbe protrarsi fino al primo pomeriggio di mercoledì 13, seguita da un’attenuazione dei fenomeni e da un possibile miglioramento delle condizioni atmosferiche da giovedì 14. Le temperature registreranno un calo, con valori previsti di 4°C/5°C sotto la media stagionale, e questa situazione dovrebbe perdurare almeno fino a venerdì 15.

