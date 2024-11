Meteo Abruzzo: dalla nebbia alla morsa del freddo artico del fine settimana

MeteoWeb

L’Abruzzo si prepara ad affrontare un cambiamento delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con un alternarsi di nuvolosità e possibili fenomeni significativi legati a un’imminente irruzione di aria fredda di origine artica.

La giornata odierna sarà caratterizzata da un clima prevalentemente grigio, con cieli spesso coperti o molto nuvolosi. Solo nel pomeriggio sono previste timide schiarite, che si alterneranno a momenti di maggiore copertura nuvolosa. Nei rilievi montuosi, la nuvolosità sarà irregolare per gran parte del giorno, ma verso sera è attesa una progressiva riduzione della copertura, con cieli che tenderanno a rasserenarsi in modo più deciso. Inoltre, nelle aree subappenniniche si potrebbero formare locali banchi di nebbia durante le ore serali. I venti, inizialmente deboli e occidentali, ruoteranno gradualmente verso nord, perdendo ulteriore intensità.

Un cambiamento più marcato è previsto tra venerdì e il fine settimana, quando una massa d’aria fredda di origine artica farà il suo ingresso nella regione. Questo porterà a un deciso calo delle temperature, con valori sensibilmente più bassi rispetto alla media stagionale. Contestualmente, sono attese precipitazioni diffuse, che in alcuni casi potranno assumere carattere temporalesco. La diminuzione delle temperature determinerà un abbassamento della quota neve, che potrebbe scendere fino alle aree collinari, configurando un quadro tipicamente invernale.

Questi i valori di temperatura più bassi registrati stamane in alcune località abruzzesi:

Altopiano delle Rocche -5.7°C

Altopiano delle Cinque Miglia -4.4°C

Pescocostanzo, loc. Quarto di Santa Chiara -3.7°C

Campo Felice, loc. l’Entrata -3.7°C.

La situazione richiede particolare attenzione, specialmente per chi si muove sulle strade, a causa delle possibili nevicate e delle condizioni di visibilità ridotta nelle zone interne.

