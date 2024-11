Meteo Abruzzo: gelo al mattino, ma tornerà la pioggia sul versante adriatico

MeteoWeb

La giornata odierna è iniziata con un cielo prevalentemente sereno o leggermente nuvoloso nelle aree centrali e meridionali dell’Abruzzo, mentre nelle zone interne, come il teramano e l’entroterra aquilano, sono persistite nubi basse e banchi di nebbia. Nel corso delle ore, le nubi continueranno ad alternarsi a schiarite, soprattutto fino al tardo pomeriggio, ma verso sera si prevede un graduale aumento della copertura nuvolosa su tutta la regione. Questa potrebbe portare alla formazione di nebbie, in particolare lungo le coste adriatiche tra la notte e le prime ore di domani mattina.

Per la giornata di domani, mercoledì 13, è atteso un cielo molto nuvoloso o addirittura coperto su tutto il territorio abruzzese. In serata, potrebbero verificarsi brevi rovesci, soprattutto nelle aree dell’Alto Sangro e, occasionalmente, nel Chietino. Sui rilievi della Majella, dai 1300-1400 metri di quota, non si escludono leggeri episodi di neve. Giovedì 14 sarà caratterizzato da un’instabilità atmosferica più marcata, causata dall’arrivo di una seconda “goccia fredda,” che potrebbe portare rovesci sparsi, in particolare sul versante orientale della regione tra pomeriggio e sera.

Le temperature si manterranno pressoché stabili, con valori che si manterranno da 5°C a 6°C al di sotto della media stagionale almeno fino a domenica. Sul versante costiero, è previsto un rinforzo dei venti di maestrale tra giovedì e venerdì, che potrebbe portare a un ulteriore calo delle temperature percepite.

Di seguito, le temperature minime registrate la scorsa notte nelle località montane dell’Abruzzo: Pescasseroli, in località Vallechiara, ha segnato -7°C; il Rifugio Franchetti ha registrato -5.4°C; Campo Imperatore -4.6°C; Passo Godi -4.2°C; e Majelletta-Blockhaus -3.5°C.

Questa situazione meteorologica, caratterizzata da temperature sotto la media e un clima instabile, riflette pienamente l’inizio della stagione fredda in Abruzzo, richiedendo ai cittadini una maggiore attenzione, soprattutto nelle aree montane e lungo le zone interne.

