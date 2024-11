Meteo Abruzzo: gelo balcanico, pioggia, neve e graupel

MeteoWeb

L’Abruzzo è attualmente coinvolto da una fase di maltempo innescata dallo scorrimento di correnti fredde provenienti dai vicini Balcani. Questo flusso d’aria gelida ha determinato un sensibile calo delle temperature e, dalla serata precedente, ha favorito la formazione di annuvolamenti irregolari accompagnati da precipitazioni intermittenti sulle regioni del versante adriatico centro-meridionale.

Le montagne dell’Abruzzo stanno vivendo nevicate abbondanti, specialmente a quote superiori agli 800-1000 metri, mentre le precipitazioni hanno raggiunto anche il versante aquilano. Le condizioni meteo odierne, sabato 30 novembre, sono caratterizzate da un’instabilità marcata che si protrarrà almeno fino al tardo pomeriggio. Le piogge interesseranno prevalentemente l’entroterra regionale e le aree prossime ai rilievi appenninici, coinvolgendo zone come l’Aventino, l’Alto Sangro, il Fucino e il Sirente-Velino.

Nelle località situate oltre gli 800 metri di altitudine, le precipitazioni si presentano principalmente sotto forma di neve, con accumuli significativi nelle aree pedemontane e montane di Gran Sasso e Majella. Non si esclude la possibilità di osservare fiocchi di neve anche a quote più basse, tra i 500 e i 600 metri, sebbene senza accumuli significativi. Sui settori collinari e lungo la fascia costiera adriatica, le precipitazioni si manifestano prevalentemente sotto forma di piogge e temporali di intensità variabile, accompagnate da occasionali episodi di graupel.

La giornata di domani, domenica 1° dicembre, segnerà l’inizio dell’inverno meteorologico e sarà caratterizzata da un progressivo miglioramento. Al mattino e nel pomeriggio si attendono ancora annuvolamenti sparsi sul versante orientale, alternati a schiarite, mentre sul versante aquilano il cielo dovrebbe aprirsi con ampi rasserenamenti. A partire dalla serata, una fase transitoria porterà condizioni di tempo stabile con cieli prevalentemente sereni, scenario destinato a prolungarsi per tutta la giornata di lunedì 2 dicembre.

