Meteo Abruzzo, gelo da inversione termica: -10,4°C sull’Altopiano delle Rocche

MeteoWeb

Oggi, martedì 5 novembre 2024, diverse località montane dell’Abruzzo sono state colpite da temperature eccezionalmente rigide, frutto di un intenso fenomeno di inversione termica. Questa particolare condizione atmosferica ha portato a un accumulo di aria fredda nelle valli e sugli altopiani, con il risultato di temperature minime ben al di sotto dello zero.

Le temperature più basse sono state registrate nei seguenti luoghi:

Altopiano delle Rocche (AQ): -10,4°C

Pescocostanzo, loc. Quarto di Santa Chiara (AQ): -9,2°C

Altopiano delle Cinque Miglia (AQ): -8,3°C

Piani di Pezza (AQ) e Palena Stazione (CH): -7,8°C

Questi valori estremamente bassi riflettono l’intensità del fenomeno, che ha interessato in modo particolare le aree montane e le zone pianeggianti circondate da rilievi.

L’inversione termica è un fenomeno atmosferico nel quale, contrariamente al normale andamento, la temperatura dell’aria cresce con l’altitudine anziché diminuire. Ciò avviene soprattutto durante le notti serene e senza vento, quando l’aria fredda, più densa, tende a stagnare nei fondovalle o nelle conche, impedendo la dispersione del calore accumulato durante il giorno. Questo accumulo di aria fredda, confinato nei bassi strati dell’atmosfera, è caratteristico delle aree montane durante l’autunno e l’inverno.

Le conche e gli altopiani dell’Abruzzo, caratterizzati da ampie distese pianeggianti circondate da rilievi montuosi, rappresentano l’ambiente ideale per il manifestarsi di questo fenomeno. In particolare, l’Altopiano delle Rocche ha toccato la temperatura minima record di -10,4°C, seguito da altre località che, per le loro caratteristiche geografiche, sono frequentemente soggette a questo tipo di inversioni termiche.

Anche se il gelo da inversione termica è un evento piuttosto comune per la stagione e le caratteristiche del territorio abruzzese, questi episodi ricordano l’importanza di un monitoraggio attento delle condizioni climatiche nelle aree montane. Tale attenzione è fondamentale per garantire la sicurezza dei residenti e supportare attività chiave per l’economia locale, come l’agricoltura e il turismo, che risentono significativamente delle variazioni climatiche estreme.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.